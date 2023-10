Britney, i retroscena su Paris, Madonna, Donatella e Christina nel suo libro

Non solo la storia con Justin Timberlake e il flirt con Collin Farrell nel suo nuovo libro (in uscita domani) Britney Spears parla anche di moltissime altre celebrità. La principessa del pop in The Woman in Me ha svelato dei retroscena su Paris Hilton, Madonna, Oprah, Christina Aguilera e Donatella Versace.

britney, paris hilton, madonna, donatella versace, drew barrymore and selena gomez singing ‘vogue’, iconic pic.twitter.com/EKSPrPMlaD — 2000s (@PopCulture2000s) June 10, 2022

Britney e gli aneddoti sulle celebrità.

Madonna.

“Fin da piccola volevo essere come lei. Ricordo quando venne a trovarmi nel mio vecchio appartamento. È entrata e ovviamente, la stanza è diventata subito sua. Ricordo di aver pensato, adesso è la stanza di Madonna.

In Madonna ho trovato una mentore. La suprema fiducia di Madonna mi ha aiutato a vedere molto della mia situazione con occhi nuovi. Lei è una delle poche che ha capito che stavo passando. Avevo bisogno di una guida in quel momento. In passato mi ha anche iniziato alla Kabbalah; mi ha anche regalato un baule pieno di libri sullo Zohar.

Durante le prove per i VMA ebbi l’idea di includere Madonna in Me Against the Music. Quando lavorava con me ero stupita dal modo in cui Madonna si rifiutava di compromettere la sua visione artistica e la sua integrità. È stata una lezione importante per me”. Mi ci è voluto molto tempo per assorbire questa cosa: lei chiedeva potere, e così ha ottenuto il potere”.

Paris Hilton.

“In lei ho trovato uno spirito affine in alcuni momenti della mia vita. Lei è una delle persone che è stata più gentile con me quando avevo davvero bisogno di gentilezza. Mi ha incoraggiato a divertirmi per la prima volta. Fino ad allora avevo solo pensato al lavoro e a compiacere gli altri, a rispettare le direttive che arrivavano dal mio team. Però su noi due hanno esagerato. Le nostre serate non sono mai state così selvaggie come la stampa ha fatto credere”.

Donatella Versace.

“La conosco da molti anni, ha disegnato anche il mio abito di nozze. Nel 2002 sono stata a Milano da lei dopo la rottura con Justin Timberlake. Quel viaggio mi ha rinvigorito, mi ha ricordato che c’era ancora divertimento al mondo. – ha continuato Britney – Donatella è nota per le sue feste sontuose e quella non ha fatto eccezione. Ricordo di aver visto Lenny Kravitz lì, tutte queste persone fantastiche. Quella festa è stata davvero la prima cosa che ho fatto per riprendermi dopo la rottura con Justin”.

Christina Aguilera.

“Ci siamo incontrate per la prima volta durante il provino per The All-New Mickey Mouse Club. Abbiamo anche condiviso un camerino durante la nostra permanenza nello show.

Durante i nostri tour e show io e l’Aguilera abbiano condiviso alcuni ballerini. Quando mi è capitato di uscire con i ballerini io non potevo bere, mi era vietato, mentre Christina l’ho vista molto allegra diciamo. Avrei voluto lasciarmi andare come lei. Sarebbe stato bello bere qualcosa con loro, diventare ribelle, sfacciata, divertente”.