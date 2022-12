Britney gelosa di Justin Timberlake a causa di una cantante famosa: l’amica svela quello che è successo 20 anni fa

Tra la fine degli anni 90 e l’inizio dei 00 Britney Spears e Justin Timberlake erano LA coppia. Sulla loro rottura abbiamo sentito di tutto, la principessa del pop c’ha scritto una canzone (Everytime) e Justin ha rilasciato un video con la sosia della Spears. I media hanno ricamato per anni sui presunti tradimenti della popstar di Toxic con il coreografo Wade Robson, e Timberlake ha sempre buttato benzina sul fuoco tra frecciatine e interviste. Ma a quanto pare anche Justin (che ha mollato la Spears con un sms) si è divertito, soprattutto nei giorni immediatamente successivi alla fine della storia con Britney.

Julianne Kaye ex truccatrice e amica della Spears ha rilasciato un’intervista al Mirror in cui ha rivelato che la cantante di Gimme More era molto gelosa di Justin, a causa del suo flirt con la cantate delle All Saints.

“Quando lui ha pubblicato il video i Cry Me A River lei c’è rimasta malissimo. Era molto, molto, molto arrabbiata, molto dispiaciuta. Penso che il modo in cui lui ha gestito il post storia sia stato sbagliato perché lei ne è rimasta molto ferita. Era il modo di Justin di raccontare al mondo la sua versione della storia, ma non è giusto perché ci sono due versioni in ogni storia. E anche in questa ci sono cose non rivelate.

Vi dico che Britney era molto gelosa. Tra loro c’erano dei problemi e lei era in ansia perché all’epoca i media li perseguitavano, erano molto famosi, la coppia più seguita. Quindi Britney aveva paura che lui venisse paparazzato con un’altra. E l’altra in questione è una cantante delle All Saints. Capite cosa intendo? In quel periodo io e lei eravamo molto unite e mi raccontava tutto”.