Britney, folli accuse del padre e dell’ex: “Drogata, potrebbe finire come Amy Winehouse”

Nemmeno il tempo di festeggiare per la notizia che Britney Spears è al lavoro al suo decimo album, che le stesse persone che l’hanno tenuta prigioniera con la tutela legale (o che ne hanno beneficiato) sono tornate a parlare, vomitando pesantissime accuse. La giornalista del Daily Mail, Daphne Barak, ha passato nove mesi a contatto con il padre della popstar, il fratello e con Kevin Federline, Sean Preston e Jayden Spears, per lavorare ad un nuovo documentario su Britney. La donna ieri ha pubblicato un articolo che in America è stato riportato da tutte le più importanti testate e in cui la Spears è stata accusata di essere dipendente dalle metanfetamine.

Jamie Spears teme che la figlia possa fare la fine di Amy Winehouse, mentre Kevin Federline dice che ogni volta che squilla il telefono ha il terrore che lo avvisino della morte per overdose della sua ex moglie.

Giusto per avere un quadro più completo, Kevin (che non lavora) prende dalla sua ex 40.000 $ al mese per il mantenimento dei figli, i rubinetti però potevano chiudersi a breve visto che il figlio maggiore tra pochi mesi avrà 18 anni e che il minore ne ha 16 e mezzo. Federline però ha chiesto di potersi trasferire alle Hawaii con i due ragazzi, dove – guarda il caso – le leggi in materia di ‘mantenimento dei figli’ sono diverse. Se Kevin si trasferirà, Britney dovrà versare l’assegno di 40.000 $ fino a compimento dei 23 anni di entrambi i figli.

Meth? Or an excuse? I don’t buy it. pic.twitter.com/fZNWO173UA — NATLY DENISE (@NatlyDenise_) June 10, 2023

Le dichiarazioni di Kevin e Jamie su Britney.

“Ho passato nove mesi a lavorare con la famiglia Spears, con i genitori di Britney, suo fratello, il suo ex marito e i suoi figli, per un documentario, mi dispiace dire che la situazione è profondamente preoccupante, più di quanto avessimo immaginato. – racconta la giornalista – Kevin mi ha assicurato: “Temo che sia sotto la metanfetamina. Ho pregato che qualcuno lo rendesse pubblico e che si svegliasse. È terrificante ed è a rischio. È la madre dei miei figli”.

I suoi figli, Preston e Jayden si rifiutano di incontrare la madre, sostenendo di aver visto mentre la droga veniva consegnata a casa sua.

La sua famiglia è spaventata, con il padre di Britney, Jamie, che mi dice che è preoccupato che possa incontrare la stessa sorte della cantante inglese Amy Winehouse, morta tragicamente alla giovane età di 27 anni.

Avendo trascorso del tempo con entrambe le famiglie – quella di Amy nei tre anni prima della sua morte e quella di Britney nell’ultimo anno – posso vedere dei parallelismi inquietanti.

E come ha detto più volte l’ex marito: “Ogni volta che squilla il telefono, temo che ci saranno notizie devastanti. Non voglio che i ragazzi si sveglino una mattina e scoprano che la madre è scomparsa per un’overdose”.

Avendo tagliato fuori la sua famiglia dopo la fine della sua tutela, Britney ha lasciato i familiari impotenti e impossibilitati a intervenire.

Vari membri della famiglia affermano che vorrebbero mettersi in contatto con lei, ma affermano che non dipende più dalle loro cure e ora dipende invece da un entourage di potenti consiglieri. Un team potente che non permette loro di avvicinarsi”.