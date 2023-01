Britney fatta passare per pazza in un ristorante: lei e il marito replicano

Mille teorie assurde sul perché Britney Spears non si facesse vedere in pubblico da troppo tempo e questo week end che è uscita si è rimessa in moto la macchina del fango che l’ha portata al crollo del 2007. La popstar e il marito sono andati in un ristorante di Los Angeles e TMZ ha pubblicato un articolo davvero fantasioso: “Lei ha avuto dei comportamenti preoccupanti, urlava, parlava da sola e ha gridato contro Sam, che è scappato fuori dal locale“. Come prova di queste parole il noto portale ha allegato un video in cui si vede la Spears da sola al tavolo visibilmente infastidita (perché si era accorta di essere ripresa).

Poco dopo l’uscita dell’articolo Sam Asghari ha scritto su Instagram: “Non credete a tutto ciò che leggete online gente“.

Intanto anche i media italiani hanno parlato del caso, con dei titoli bislacchi: “Britney Spears impazzita urla contro i fan che tentano di fotografarla al ristorante. Il video è virale”. “La Spears totalmente impazzita in un ristorante”. “Follia della Spears in un ristorante, urla e si scaglia contro chi la fotografa e il video è virale“.

Ecco il video virale della “follia”, delle “urla” e di “Britney impazzita”…

Britney replica alle accuse: “Io pazza in un ristorante? Ero solo felice per lo champagne”.

“Qualcuno ha detto che ho avuto comportamenti maniaci in un ristorante. Gesù, ero molto lusingata che il cameriere mi avesse portato dello champagne per aggiungerlo alla mia Red Bull. Sono sicura di aver causato un miliardo di risate mentre mi guardavate mentre sembrano Shrek in un ristorante. Anche il mio migliore amico non vedeva l’ora di inviarmi il video. So che le notizie sono tutte concentrate sul fatto che fossi un po’ ubriaca in un ristorante. Ed è come se guardassero ogni mia mossa! Sono così lusingata che parlino di me come una pazza, poi hanno anche il coraggio di parlare di tutte le cose negative che sono successe nel mio passato! Lo so ‘tutti fanno il tifo per me e tutti e si assicurano di dare un’occhiata e condividere la mia foto scioccante in cui sembro Shrek. Ero dannatamente orribile, ma c’erano anche altre foto in cui ero normale. In ogni caso, sono solo annoiata e mi sono messa a scrivere questo pensiero come una dannato idiota”.

Oh Britney saw her pic and thought she looks like Shrek. She’s so real and honest. Don’t embarrass her. Stop it. pic.twitter.com/f2zi6s8zqy — #BritneyThailand🇹🇭 (@britney7685) January 16, 2023