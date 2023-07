Britney ammette: “Mind Your Business è un pezzo di anni fa, è camp, un regalo per i fan”

Quando è stata annunciata Mind Your Business alcuni fan di Britney Spears si sono ricordati di un vecchio video in cui Myah Marie rivelava di aver lavorato nel 2013 ad un pezzo “che nel titolo aveva la parola business“. E oggi è arrivata la conferma dalla principessa del pop, che in un’intervista rilasciata a Vogue ha ammesso che Mind Your Business è una canzone alla quale aveva lavorato anni fa con will.i.am.

Abbiamo lavorato un po’ per rendere la canzone più attuale e aggiungere una base più forte e un coro. È un pezzo divertente e camp: una canzone perfetta per l’estate. Volevo fare un regalo ai miei fan. Amo i miei fan più di ogni altra cosa e spero che anche loro adorino la canzone!”

“Will è un artista e un partner incredibile, con lui lavoro sempre benissimo. Abbiamo lavorato a questa canzone diversi anni fa, ed era giunto il momento di riprodurla e condividerla con i miei incredibili fan. Il pezzo in origine è nato come una conversazione sulla fama e la mancanza di privacy che spesso ne deriva.

Grazie del regalo Brit…



“La canzone è leggera, ma affronta un tema importante. Ogni singola persona, famosa e non, ha la propria privacy invasa in qualche modo in questa era digitale. È un fatto di questi tempi, quindi dovremmo essere più umani gli uni con gli altri, rispettarci ed avere empatia l’uno per l’altro ed essere grati per ciò che le persone scelgono di condividere. Se le persone invece non vogliono condividere, dobbiamo rispettare il loro diritto a non condividere e ad avere una vita privata.

Se sei una persona come Britney che non può nemmeno andare al supermercato senza telecamere o qualcuno che vuole sapere ogni singolo passo che fa, è orribile. Il singolo però si riferisce a tutti, perché la privacy di tutti può essere minata, e di questo parla Mind Your Business”.