Siamo rimasti tutti scioccati quando Britney Spears il mese scorso ha smascherato la sua famiglia e ieri la cantante ha rincarato la dose. Durante l’ultima udienza la popstar ha ringraziato i suoi fan ed ha puntato nuovamente il dito contro il suo team e i familiari. Secondo Britney i responsabili della sua tutela hanno cercato di farla sembrare pazza. La Spears è addirittura arrivata a pensare che abbiano cercato di ucciderla. Tra le tante cose, Britney ha anche detto che ha intenzione di denunciare suo padre Jamie.

“Voglio lavorare su me stessa per reintrodurmi nel mondo reale. Voglio che mio padre sparisca adesso e per sempre. Lui vuole fare dei test su di me? Non si ricorda quando mi chiamava completamente ubriaco? Per troppo tempo hanno cercato di farmi passare per una pazza, ma non lo sono! Durante il Circus Tour mi dissero che se fossi stata brava e avessi seguito tutte le regole, questa tutela sarebbe finita presto, ma era una bugia.

Negli anni mi facevano di tutto. Anche privazioni assurde. Mi hanno addirittura portato via le vitamine per i capelli, senza motivo. Mi toglievano tutto, questo non è solo un abuso, ma è crudeltà. Voglio sbarazzarmi di mio padre e accusarlo di abuso di tutela. Voglio un’indagine su mio padre. Sono qui per sporgere denuncia… sono arrabbiata e continuerò finché non verrà fatto.

La cosa che mi ha fatto impazzire è che alla mia famiglia non è mai importato di me. L’unico motivo per cui penso che abbiano fatto questo per anni è che stavano cercando di uccidermi. Sono stata minacciato dalla mia stessa gente. Il peggiore era mio padre, avevo molta paura che si presentasse ubriaco”.