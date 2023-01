BRITA Sistema di Filtrazione per Rubinetto On Tap – incl. 1 Filtro dell’acqua e Adattatori per l’installazione, Riduce cloro, microplastiche, batteri e metalli pesanti

Descrizione Prodotto

Perché scegliere BRITA?

BRITA è specialista a livello mondiale nella filtrazione d’acqua da oltre 50 anni: il suo fondatore Heinz Hankammer, infatti, ha inventato la prima caraffa filtrante ad uso domestico negli anni ’70.

Attraverso le nostre soluzioni filtranti vogliamo offrirti la migliore esperienza nel bere acqua in modo sostenibile e ci impegnamo ogni giorno per creare un impatto positivo sull’ambiente per il futuro del nostro pianeta.

I vantaggi garantiti BRITA Buon sapore

I carboni attivi riducono nell’acqua di rubinetto cloro e sostanze che possono alterare il sapore e l’odore dell’acqua

Sicurezza e qualità

I nostri prodotti sono testati TUV per la compatibilità alimentare e conformi al D.M. 25/12.

Il filtro HF inoltre riduce 99,99% dei batteri e microplastiche, per bere acqua di rubinetto serenamente.

Sostenibilità

Essere sostenibili significa anche scegliere un sistema filtrante BRITA come alternativa all’acqua in bottiglia: riduce l’uso di plastica monouso e l’emissione di CO2 dovuta al trasporto su gomma.

Soddisfazione al 100%

Siamo sicuri che sarai contento di aver scelto BRITA e che entrerà a far parte della tua famiglia – e se non lo sei, ti rimborsiamo!

Servizio Assistenza Consumatori

Siamo sempre al tuo fianco: ogni Cliente BRITA sa di poter contare sul nostro Numero Verde 800 913716 per info e parti di ricambio, ove disponibili.

I nostri consumatori raccomandano BRITA

IPSOS, prestigioso centro di ricerche di mercato, ha chiesto ad un campione rappresentativo di consumatori BRITA se raccomanderebbero ad amici e parenti i nostri prodotti: tutti hanno risposto positivamente!

Quale prodotto BRITA è più adatto alle tue esigenze?

In poche parole

Rivoluzionario

La più amata

Elegante e pratica

Acqua buona ovunque sei

Capacità totale

Fino a 600 litri

2,4 litri

1,3 litri

0.6 litri

Filtro BRITA

HF

MAXTRA+

MicroDisc

MicroDisc

Riduzione cloro

✔

✔

✔

✔

Riduzione calcare

✘

✔

✘

✘

Riduzione metalli

✔

✔

✔

✔

Altre sostanze ridotte

Microplastiche e 99% batteri

Piccole particelle solide

Piccole particelle solide

Pesticidi, erbicidi

Impoverisce acqua da minerali

✘

✘

✘

✘

Durata filtro

Fino a 600 litri

4 settimane

4 settimane

4 settimane

Il mio rubinetto è compatibile?

Il sistema On Tap è compatibile con la maggior parte di rubinetti standard. Non è possibile installare il sistema a rubinetti con erogatore a doccetta o con erogatore a scomparsa. Nella confezione sono presenti 5 adattatori per filettature opposte.

Quale filtro devo acquistare?

Il sistema On Tap new utilizza il filtro HF600L composto da carboni attivi, fibra a scambio ionico, membrana a fibra cava.

Ogni quanto devo sostituire il filtro?

Il filtro deve essere sostituito al termine dei 600L disponibili. Raggiunto questo quantitativo, il filtro risulta esausto e deve essere sostituito. Il display mostra la capacità residua ogni volta che viene erogata acqua filtrata.

Come si attiva il display?

Aprire lo sportellino della batteria, rimuovere la pellicola e riposizionarla nel suo alloggiamento. Premere una volta il pulsante blu posizionato vicino alla batteria e attendere che le cifre inizino a lampeggiare 600, a questo punto dare conferma.

Il sistema On Tap è progettato per ridurre il calcare?

Il sistema On Tap non è progettato per ridurre il calcare ma riduce cloro, pesticidi, erbicidi, piombo, microplastiche e trattiene fino al 99,99% dei batteri se presenti nell’acqua di rubinetto.

La tecnologia riduce sostanze che alterano il sapore dell’acqua potabile come cloro, metalli, microplastiche e 99,99% dei batteri – non agisce sul calcare;

Comoda erogazione dell’acqua in 3 modalità: acqua filtrata, acqua non filtrata a getto continuo e con funzione doccino;

È l’alternativa sostenibile per ridurre il consumo di bottiglie in plastica monouso;

È compatibile con i rubinetti standard: nella confezione sono inclusi 5 adattatori per una facile installazione senza attrezzi;

Per l’installazione sul vostro rubinetto, rimuovere l’aeratore dal rubinetto e controllare il diametro della filettatura: se si tratta di filettatura esterna, il diametro deve essere 22 mm, nel caso di filettatura interna, il diametro deve essere 23 mm o 24 mm; la confezione include 5 adattatori per l’applicazione più corretta al vostro rubinetto;