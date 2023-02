BRITA Filtro per Sistema On Tap – incl. 1 filtro per la riduzione di cloro, microplastiche, batteri e metalli pesanti

Descrizione Prodotto

Perché scegliere BRITA?

BRITA è specialista a livello mondiale nella filtrazione d’acqua da oltre 50 anni: il suo fondatore Heinz Hankammer, infatti, ha inventato la prima caraffa filtrante ad uso domestico negli anni ’70.

Attraverso le nostre soluzioni filtranti vogliamo offrirti la migliore esperienza nel bere acqua in modo sostenibile e ci impegnamo ogni giorno per creare un impatto positivo sull’ambiente per il futuro del nostro pianeta.

I vantaggi garantiti BRITA Buon sapore

I carboni attivi riducono cloro e sostanze che possono alterare il sapore dell’acqua.

Sicurezza e qualità

I nostri prodotti sono testati TUV per la compatibilità alimentare e conformi al D.M. 25/12.

Il filtro HF inoltre riduce 99,99% dei batteri e microplastiche, per bere acqua di rubinetto serenamente.

Sostenibilità

Essere sostenibili significa anche scegliere un sistema filtrante BRITA come alternativa all’acqua in bottiglia: riduce l’uso di plastica monouso e l’emissione di CO2 dovuta al trasporto su gomma.

Servizio Assistenza Consumatori

Siamo sempre al tuo fianco: ogni Cliente BRITA sa di poter contare sul nostro Numero Verde 800 913716 per info e parti di ricambio, ove disponibili.

I nostri consumatori raccomandano BRITA

IPSOS, prestigioso centro di ricerche di mercato, ha chiesto ad un campione rappresentativo di consumatori BRITA se raccomanderebbero ad amici e parenti i nostri prodotti: tutti hanno risposto positivamente!

Filtro HF

Quale filtro scegliere?

BRITA On Tap

Ricambio per

Caraffe filtranti

Acqua fredda

ideale per

Acqua calda e fredda

Ogni 600 litri

Sostituzione filtro

Ogni 4 settimane

Riduzione cloro

Riduzione calcare

Riduzione metalli

BRITA On Tap

Ricambio per

Borraccia, bottiglia

Acqua fredda

ideale per

Acqua fredda

Ogni 600 litri

Sostituzione filtro

Ogni 4 settimane

Riduzione cloro

Riduzione calcare

Riduzione metalli

Filtro MAXTRA+ MicroDisc

Il filtro HF600L è compatibile con il precedente sistema On Tap?

Il filtro HF600L non è compatibile con il sistema di precedente versione. Il filtro può essere utilizzato solo con la nuova versione del sistema On Tap.

Da cosa è composto il filtro HF?

Il filtro HF600L è composto da carboni attivi, fibra a scambio ionico e membrana a fibra cava. Il filtro riduce cloro, pesticidi, erbicidi, microplastiche e trattiene fino al 99.99% dei batteri se presenti nell’acqua di rubinetto.

Posso utilizzare acqua calda con il filtro?

Per prestazioni ottimali si raccomanda di filtrare solo acqua fredda. Le impostazioni di acqua non filtrata si possono utilizzare anche con acqua calda oppure fredda.

Il filtro HF demineralizza l’acqua che bevo?

Il filtro riduce cloro, pesticidi, erbicidi, microplastiche e trattiene batteri quando presenti. Il filtro non demineralizza l’acqua, calcio e magnesio possono passare attraverso il filtro, pertanto il loro contenuto nell’acqua non viene modificato.

Il filtro HF riduce il calcare?

Il filtro HF600L non è progettato per ridurre il calcare.

I carboni attivi riducono cloro, pesticidi ed erbicidi

La fibra a scambio ionico riduce metalli come il piombo

La membrana a fibra cava riduce le particelle 1 µm (come le microplastiche) e il 99,99% dei batteri

Durata del filtro: 600 litri