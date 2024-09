BRITA Filtro Acqua Rubinetto MAXTRA PRO – Confezione da 6 Filtri Compatibili per Ridurre Cloro, Calcare, PFAS e Metalli

38,99€ - 34,49€

Descrizione Prodotto

Con quali caraffe filtranti posso utilizzare i filtri MAXTRA PRO?

I filtri MAXTRA PRO possono essere utilizzatI con tutte le caraffe filtranti per acqua BRITA, anche quelle che montavano filtri MAXTRA+. Grazie al collaudato sistema BRITA PerfectFit, i filtri MAXTRA PRO garantiscono una filtrazione affidabile.

Per quale uso sono indicati i filtri BRITA MAXTRA PRO All-in-1?

I filtri BRITA MAXTRA PRO All-in-1 sono ideali per acqua da bere perché riducono cloro, pesticidi, erbicidi, calcare e microparticelle 4 volte meglio rispetto alla precedente versione MAXTRA+.

Cosa differenzia MAXTRA PRO All-in-1 dalla precedente versione MAXTRA+?

– Una rete filtrante supplementare trattiene le particelle 4 volte meglio rispetto a MAXTRA+ per una filtrazione migliore;

– Il corpo e il coperchio di MAXTRA PRO sono per il 50% in plastica di origine biologica.

I filtri MAXTRA PRO All-in-1 riducono i PFAS?

BRITA ha condotto test secondo gli standard JWPAS B.210 e NSF/ANSI 53 per verificare l’efficacia dei filtri nella riduzione di PFAS: i carboni attivi contenuti nel filtro sono in grado di ridurre i PFAS più comuni, come PFOS e PFOA, di almeno l’80%.

Semplifica la tua idratazione: l’acqua del rubinetto filtrata con il filtro BRITA MAXTRA PRO ha semplicemente un sapore migliore. È leggera e pulita: gusto puro ad ogni sorso. Suggerito per aree con acqua mediamente calcarea

Gusto buono e acqua libera da impurità: il filtro per caraffa filtrante BRITA riduce cloro, calcare, piombo e rame. PFAS (come PFOS/PFOA – almeno all’80% – testato secondo JWPAS B.210 & NSF/ANSI 53), erbicidi, pesticidi e prodotti farmaceutici

Capacità aumentata: i filtri BRITA MAXTRA PRO hanno una capacità filtrante aumentata del +50% (rispetto al modello MAXTRA+). Filtrano fino a 150 litri in 4 settimane. Non hanno scadenza se conservati in un luogo asciutto e nella confezione integra

Scelta sostenibile: i filtri caraffa BRITA sono prodotti in Europa con il 50% di materiali di origine biologica (coperchio e corpo). Ogni singola cartuccia ti fa risparmiare fino a 150 bottiglie di plastica

I filtri dell’acqua originali: i filtri MAXTRA PRO sono compatibili con la caraffa filtrante Marella, Marella XL, Style, Flow e caraffa filtrante vetro