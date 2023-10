BRITA Caraffa filtrante Marella blu (2.4L) – Memo digitale e coperchio ribaltabile – confezione Smart Box sostenibile

Descrizione Prodotto

Scegli la soluzione filtrante più adatta alle tue esigenze:

In breve

Eleganza & funzionalità

Per le famiglie numerose

Design moderno & intelligente

Sostenibilità & design

Capacità XXL

Materiale principale

Plastica sicura per alimenti

Plastica sicura per alimenti

Plastica sicura per alimenti

Vetro

Plastica sicura per alimenti

Materiali sostenibili

✘

✘

✘

✔

✘

Indicatore cambio filtro

Memo digitale (tempo)

Memo digitale (tempo)

Smart Light LED (tempo/volume)

Smart Light LED (tempo/volume)

Memo digitale (tempo)

Facile riempimento con 1 mano

✔

✔

✔

✔

✔

Lavabile in lavastoviglie

✔

✔

✔

✔

✔

Adatto alla porta del frigo

✔

✘

✔

✘

✘

Riduce il calcare

✔

✔

✔

✔

✔

Migliora il gusto

✔

✔

✔

✔

✔

Capacità (totale/filtrata)

2.4L / 1.4L

3.5L/ 2L

2.4L / 1.4L

2.5L / 1.5L

8.2L / 5.2L

Compatibile con filtri

All-in-1 & Limescale Expert

All-in-1 & Limescale Expert

All-in-1 & Limescale Expert

All-in-1 & Limescale Expert

All-in-1 & Limescale Expert

I prodotti BRITA sono privi di BPA?

Sì. Nessun materiale BRITA che viene a contatto con l’acqua contiene policarbonato e, pertanto, non rilascia BPA. Inoltre, i materiali utilizzati nei prodotti BRITA sono di qualità alimentare.

Come posso sostituire correttamente il filtro?

Immergi il MAXTRA PRO in acqua. Quindi ruotalo leggermente per consentire alle bolle d’aria di fuoriuscire. Inseriscilo ora nell’imbuto della caraffa e riempila per 2 volte con l’acqua di rubinetto – la caraffa BRITA è pronta ora per l’uso.

Come si attiva il BRITA Memo digitale?

Basta premere il pulsante START sul BRITA Memo per alcuni secondi fino a quando le barre del display sono tutte piene fino al 100% e il display lampeggia, ripeterlo dopo ogni sostituzione del filtro per ripristinare il BRITA Memo.

Capacità totale di 2,4 litri per acqua filtrata fresca da 1,4 litri. Hai bisogno di ancora più acqua filtrata? Scopri BRITA Style XL e BRITA Flow

Con un coperchio del beccuccio che protegge l’acqua filtrata dalla polvere e da altre impurità in cucina

Affidati all’innovativa filtrazione in 4 fasi di MAXTRA PRO con carbone attivo naturale e granuli a scambio ionico: acqua pura e fresca, aroma pieno nel tuo caffè e tè e protezione affidabile dal calcare

Filtra le impurità che possono essere presenti nell’acqua come alcuni erbicidi, pesticidi e prodotti farmaceutici, riduce cloro, calcare e metalli come piombo e rame che compromettono il gusto

Prestazioni del filtro migliorate: l’innovativa micro-mesh blocca le microparticelle (≥ 30 μm) in modo estremamente efficace

Buono per te, buono per l’ambiente: aiuta a risparmiare centinaia di bottiglie di plastica con un’impronta di carbonio fino a 25 volte più piccola dell’acqua in bottiglia & è sempre disponibile a portata di mano

Imballaggio pratico e sostenibile: apertura facile, meno rifiuti di imballaggio e maggiore sicurezza durante la consegna nella Smart Box BRITA

BRITA fornisce soluzioni sostenibili per l’acqua potabile ed è il numero 1 al mondo per i filtri per l’acqua potabile. Qualità e design tedeschi – dal 1966

Include: 1 x caraffa filtrante per acqua BRITA Marella blu, 3 x filtri MAXTRA PRO ALL-IN-1

