BRIT AWARD 2025: Tutti i Vincitori Svelati

La 45esima edizione dei Brit Awards si è svolta presso la O2 Arena di Londra, con la conduzione di Jack Whitehall. L’evento ha celebrato i migliori artisti della musica britannica e internazionale, attraverso premi, performance e momenti sorprendenti. La protagonista della serata è stata Charli XCX, che ha ottenuto ben cinque premi.

Tra i vincitori, spiccano: il British Album of the Year andato a Charli XCX per “Brat”, e il British Artist of the Year assegnato sempre a lei. Il premio per il Best New Artist è stato vinto dai The Last Dinner Party, mentre il titolo di International Artist of the Year è andato a Chappell Roan. I Fontaines D.C. sono stati premiati come International Group of the Year. Raye ha vinto il premio come Best R&B Act, e Stormzy è stato riconosciuto come Best Hip Hop/Grime/Rap Act. La Best International Song è stata attribuita a Chappell Roan per “Good Luck, Babe!”. Gli Ezra Collective hanno vinto come British Group, mentre Charli XCX è stata premiata anche come Best Dance Act. Sam Fender ha ricevuto il riconoscimento come Best Alternative/Rock Act, e la Song of the Year è stata vinta da Charli XCX feat. Billie Eilish per “Guess”. Myles Smith è stato nominato Rising Star, e Charli XCX è stata anche incoronata Songwriter of the Year. Il premio Producer of the Year è andato a A.G. Cook, mentre il Global Success Award è stato assegnato a Sabrina Carpenter.

Tra i performer della serata si sono esibiti JADE, Sabrina Carpenter, The Last Dinner Party, e Myles Smith, con la presenza di Teddy Swims, Sam Fender, Lola Young e gli Ezra Collective con Jorja Smith.