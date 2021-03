L’ex sindaco di Brindisi Mimmo Consales è stato rinviato a giudizio con l’accusa di induzione indebita a dare e promettere utilità. È accusato di aver chiesto al rappresentante dell’azienda di ristorazione barese Ladisa 200mila euro per sostenere la squadra di calcio del Brindisi, e l’assunzione di quattro lavoratori nell’ambito delle procedure della gara d’appalto per affidamento del servizio della mensa scolastica.

Il gup del Tribunale di Brindisi ha mandato a processo l’ex sindaco ed anche l’ex dirigente del Comune di Brindisi Gaetano Padula, che deve rispondere di abuso d’ufficio e falso ideologico e materiale. L’inchiesta è nata dopo la denuncia querela presentata da Vito e Domenico Ladisa, i quali si sarebbero rifiutati ad accettare la richiesta dell’ex sindaco.

I fatti contestati riguardano due episodi avvenuti ad ottobre e dicembre 2014 relativi alla gara per le mense scolastiche. Il servizio era stato inizialmente aggiudicato all’Ati La Cascina – RR Puglia (a cui poi subentrò la Ladisa), la gara fu annullata dal Tar a favore della ricorrente Markas e quindi impugnata al Consiglio di Stato.

Mentre era in corso la battaglia amministrativa, Consales avrebbe convocato nel suo ufficio il direttore generale dell’azienda barese e gli avrebbe chiesto 200mila euro per sostenere la squadra di calcio, l’assunzione di quattro lavoratori (i cui nomi sarebbero stati scritti su un foglio bianco) e la disponibilità a far realizzare il centro cottura ad un imprenditore del posto qualora l’Ati avesse vinto al Consiglio di Stato. La richiesta della somma di denaro sarebbe stata reiterata anche in un altro incontro avvenuto nel bar del Comune.

Al dirigente comunale Padula, gli inquirenti contestano invece di avere fatto carte false per favorire la Markas e danneggiare le ditte concorrenti. L’ex sindaco dovrà affrontare un nuovo processo. Consales fu eletto nel 2012 con una coalizione di centrosinistra, nel 2016 si è dimesso dopo l’arresto per corruzione a causa di una presunta tangente incassata da un imprenditore che gestiva gli impianti dei rifiuti, per la quale nel 2018 è stato condannato a 4 anni e 4 mesi.

L’ex sindaco si difende: “Nessuno dimentica ciò che avvenne a Brindisi a Natale del 2014 quando la ditta Ladisa – che effettuava il servizio-mensa scolastica – comunicò che il successivo 7 gennaio non avrebbe ripreso il servizio in quanto aveva perso la nuova gara d’appalto davanti ai giudici del Consiglio di Stato. Chiedemmo in ogni modo di accettare la proroga e di non penalizzare i bambini di Brindisi, ma non ci fu verso. Da qui la decisione mia e della Giunta comunale di denunciare la ditta Ladisa all’Anac per interruzione di un servizio essenziale. Guarda caso, il giorno dopo la Ladisa decide di presentare una denuncia-querela nei miei confronti, ma si limita a parlare di diffamazione, non facendo alcun cenno al contenuto dei nostri due incontri avvenuti a ottobre ed a dicembre del 2014”.