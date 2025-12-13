Brindisi, periferie abbandonate

La città di Brindisi presenta gravi problemi di manutenzione e sicurezza nelle sue periferie, in particolare nel quartiere Sant’Elia, dove via dei Mestieri e le strade adiacenti versano in condizioni di abbandono. I cittadini denunciano la completa assenza di illuminazione pubblica, strade dissestate e non asfaltate, situazione che dura ormai da anni e che viene definita insostenibile.

La mancanza di illuminazione pubblica rende le strade pericolose dopo il tramonto, creando un alto rischio per la sicurezza dei residenti. Camminare o guidare di notte diventa un’attività pericolosa, mettendo a rischio l’incolumità personale e limitando la libertà di movimento.

I cittadini lamentano la mancanza cronica di opere di urbanizzazione primaria, che ha creato un ambiente insicuro e disagevole per gli abitanti della zona. La comunità chiede che anche le aree periferiche della città diventino sicure e dignitose, con la programmazione urgente di lavori necessari per l’illuminazione e la sistemazione stradale.

La richiesta è quella di garantire condizioni di equità, decoro e sicurezza nel quartiere Sant’Elia, mettendo fine a un’ingiustizia ormai insostenibile e riconoscendo il quartiere come parte integrante di Brindisi. I residenti chiedono un intervento immediato per migliorare la loro qualità della vita e garantire condizioni di sicurezza adeguate.