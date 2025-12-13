12.7 C
Roma
sabato – 13 Dicembre 2025
Attualità

Brindisi, periferie abbandonate

Da stranotizie
Brindisi, periferie abbandonate

La città di Brindisi presenta gravi problemi di manutenzione e sicurezza nelle sue periferie, in particolare nel quartiere Sant’Elia, dove via dei Mestieri e le strade adiacenti versano in condizioni di abbandono. I cittadini denunciano la completa assenza di illuminazione pubblica, strade dissestate e non asfaltate, situazione che dura ormai da anni e che viene definita insostenibile.

La mancanza di illuminazione pubblica rende le strade pericolose dopo il tramonto, creando un alto rischio per la sicurezza dei residenti. Camminare o guidare di notte diventa un’attività pericolosa, mettendo a rischio l’incolumità personale e limitando la libertà di movimento.

I cittadini lamentano la mancanza cronica di opere di urbanizzazione primaria, che ha creato un ambiente insicuro e disagevole per gli abitanti della zona. La comunità chiede che anche le aree periferiche della città diventino sicure e dignitose, con la programmazione urgente di lavori necessari per l’illuminazione e la sistemazione stradale.

La richiesta è quella di garantire condizioni di equità, decoro e sicurezza nel quartiere Sant’Elia, mettendo fine a un’ingiustizia ormai insostenibile e riconoscendo il quartiere come parte integrante di Brindisi. I residenti chiedono un intervento immediato per migliorare la loro qualità della vita e garantire condizioni di sicurezza adeguate.

Articolo precedente
Italia verso maggiore autonomia sulle riserve auree
Articolo successivo
La principessa Sofia di Svezia e Jeffrey Epstein
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.