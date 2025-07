Brindisi: la Giunta sfida il Tribunale sulla crisi comunale

La recente decisione del Tribunale di Brindisi ha suscitato un acceso dibattito politico e legale, riguardante la gestione dei debiti di un ex sindaco della città. L’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento è stato istituito e il Comune di Brindisi ha ricevuto informazione al riguardo il 2 agosto 2024 dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione-Puglia.

In risposta, la Giunta comunale ha immediatamente autorizzato l’avvocatura civica a opporsi a tale organismo. Con deliberazione n. 221 del 2024, è stato confermato un intervento legale attivo da parte del Comune contro le richieste del ricorrente. La Giunta ha ottenuto il coinvolgimento della Corte dei Conti, la quale ha riconosciuto le istanze del Comune, richiedendo anche l’intervento della Procura della Repubblica per un esame approfondito.

Tuttavia, nonostante la difesa presentata dal Comune, il giudice ha respinto tutte le obiezioni e ha approvato un piano che prevede il pagamento di 252.000 euro da corrispondere in rate mensili di 600 euro, per un totale di 420 rate. La notizia della decisione è stata comunicata alla Corte dei Conti, invitando l’ente a prendere le necessarie determinazioni.

Al momento, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha opposto ricorso, rimettendo al 2018 le decisioni circa la cessione del credito. Di conseguenza, il Comune di Brindisi, nonostante gli sforzi profusi, non è in grado di presentare elementi che possano portare a una revisione favorevole del giudizio. La situazione evidenzia l’impegno dell’Amministrazione a difendere gli interessi dell’ente nella gestione delle controversie legali.