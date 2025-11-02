Brindisi e il Ventennio: il sostegno di Quarta a Decaro

Roberto Quarta, consigliere comunale a Brindisi, ha ufficialmente annunciato il suo sostegno alla lista «Per la Puglia – Decaro Presidente». Ex membro di Fratelli d’Italia, Quarta si è dichiarato indipendente dopo aver avuto divergenze con il coordinatore provinciale, Luigi Caroli. La sua passione politica è radicata nella memoria del Ventennio, trasmessagli dal padre, collezionista di cimeli legati a Mussolini.

Quarta è stato protagonista di recenti notizie nazionali quando ha cercato il suo cane, un rottweiler chiamato “Duce”, offrendo una ricompensa su Facebook. Il suo impegno per Brindisi si traduce anche in battaglie ambientaliste, in particolare contro un deposito di gas liquefatto che Edison intende realizzare nel porto della città.

Negli ultimi mesi, ha mostrato una crescente stima verso Michele Emiliano e Antonio Decaro, culminata nell’annuncio di supporto alla lista di Decaro, guidata dall’assessore regionale Sebastiano Leo. La lista prevede una strutturazione attraverso coordinamenti provinciali e cittadini, iniziando dopo le votazioni di novembre.

Quarta si inserisce quindi in un contesto politico dove non mancano le sorprese. In passato, figure come il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, hanno dimostrato che percorsi politici inusuali possono condurre a risultati inaspettati. La città di Brindisi, nota per le sue dinamiche politiche imprevedibili, rappresenta un terreno fertile per chi, come Quarta, è pronto a sconvolgere le aspettative. Con la sua riconversione, aspetta ora di sorprendere di nuovo i suoi concittadini.