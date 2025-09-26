Brindisi celebra i 40 anni della Lepa e dei suoi volontari

La Bms, gestore del canile comunale di Brindisi, invita tutti a partecipare ai festeggiamenti per i 40 anni della Lepa, la Lega Protezione Animali di Brindisi, che da tempo svolge un importante lavoro di volontariato presso il canile.

L’evento si terrà domenica 28 settembre, dalle 9:30 alle 14:00. Questa giornata sarà un’occasione per esprimere riconoscenza ai volontari della Lepa e di tutti i collaboratori, che lavorano instancabilmente per garantire il benessere degli animali ospitati, affrontando anche situazioni difficili. La Brindisi Multiservizi ha sottolineato l’importanza del loro supporto quotidiano nelle adozioni e nel lavoro con il veterinario e l’educatore cinofilo.

La manifestazione offrirà anche l’opportunità di riaprire al pubblico le porte del canile, per far conoscere gli animali e raccontare le loro storie, sperando di trovare nuovi affetti per loro. Uno dei momenti clou sarà la sfilata degli amici a quattro zampe su un vero red carpet, dove potranno mostrare la loro bellezza e diversità. Ci saranno cuccioli vivaci, cani giovani e curiosi, adulti in cerca di una seconda chance e anziani che desiderano una casa accogliente per gli ultimi anni di vita.