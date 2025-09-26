19.4 C
Roma
sabato – 27 Settembre 2025
Gossip

Brindisi celebra i 40 anni della Lepa e dei suoi volontari

Da StraNotizie
Brindisi celebra i 40 anni della Lepa e dei suoi volontari

La Bms, gestore del canile comunale di Brindisi, invita tutti a partecipare ai festeggiamenti per i 40 anni della Lepa, la Lega Protezione Animali di Brindisi, che da tempo svolge un importante lavoro di volontariato presso il canile.

L’evento si terrà domenica 28 settembre, dalle 9:30 alle 14:00. Questa giornata sarà un’occasione per esprimere riconoscenza ai volontari della Lepa e di tutti i collaboratori, che lavorano instancabilmente per garantire il benessere degli animali ospitati, affrontando anche situazioni difficili. La Brindisi Multiservizi ha sottolineato l’importanza del loro supporto quotidiano nelle adozioni e nel lavoro con il veterinario e l’educatore cinofilo.

La manifestazione offrirà anche l’opportunità di riaprire al pubblico le porte del canile, per far conoscere gli animali e raccontare le loro storie, sperando di trovare nuovi affetti per loro. Uno dei momenti clou sarà la sfilata degli amici a quattro zampe su un vero red carpet, dove potranno mostrare la loro bellezza e diversità. Ci saranno cuccioli vivaci, cani giovani e curiosi, adulti in cerca di una seconda chance e anziani che desiderano una casa accogliente per gli ultimi anni di vita.

Articolo precedente
Teatrosophia: La nuova stagione di cultura a Roma
Articolo successivo
Astana 2023: Congresso Mondiale dei Leader Religiosi per la Pace
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.