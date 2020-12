Un uomo di 41 anni, Lorenzo Scalinci, è stato ferito a un braccio e di striscio anche all’addome da un colpo di fucile mentre alla guida di un’auto andava dai parenti, il giorno di Natale. I fatti si sono verificati poco prima dell’ora di pranzo a San Pietro Vernotico (Brindisi). La fucilata ha attraversato la portiera del lato guidatore.

Il 41enne è andato da solo al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, è stato sottoposto alle cure necessarie: non versa in gravi condizioni. Un uomo, su cui si sono concentrate le indagini, è stato portato in caserma dai carabinieri e interrogato. E’ stato sottoposto alla prova dello stub per individuare l’eventuale presenza di residui da sparo sul suo corpo.