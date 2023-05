Brimsley e Reynolds: la storia d’amore fra i paggetti della serie Queen Charlotte è tutto ciò che ci meritiamo

La serie Queen Charlotte, nata come spin off di Bridgerton (un prequel che mostra come la Regina Carlotta è salita al trono) è diventata virale in pochissimi giorni e fra i protagonisti, oltre Queen Charlotte e King George, ci sono i due paggetti Brimsley e Reynolds.

Brimsley è il paggetto personale della Regina, mentre Reynolds è il paggetto personale del Re. Fra i due – come da titolo – c’è una storia d’amore vissuta in gran segreto in quella che è una Gran Bretagna del 1700 fra irrealtà e fantasia.

Senza necessariamente fare troppi spoiler, la storia d’amore fra i due paggetti è raccontata in parte e il personaggio di Reynolds a una certa scompare. Intervistato da Digital Spy Freddie Dennis, l’attore che lo interpreta, ha così raccontato:

“Mi piace pensare che sia partito per una vacanza molto lunga, ma in realtà non so davvero dove sia. Spero che lo scopriremo prima o poi perché amo Reynolds e sarebbe un vero peccato se quella storia d’amore scomparisse. Ha anche le gambe per dar vita a un pezzo vero e proprio di narrazione. Ma se volete sapere che fine ha fatto dovreste chiedere a Shonda [la regista, ndr]”.

Se il personaggio di Brimsley è stato mostrato anche in Bridgerton (e in versione adulta anche in Queen Charlotte) quello di Reynolds no.

Che fine ha fatto? Si sono lasciati? Lo hanno trasferito? È morto?

