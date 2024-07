Brillante il listino americano alle prese con le trimestrali

– Segno più per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dello 0,88%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l’S&P-500, che continua la giornata a 5.635 punti. Sale il Nasdaq 100 +1,04%; sulla stessa tendenza, positivo l’S&P 100 +0,85%.

L’inflazione americana della vigilia, calata più delle attese, ha aumentato le probabilità che la Fed possa intervenire in materia di politica monetaria. Intanto prende il via la stagione delle trimestrali, con i conti dei big bancari JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup.

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica +1,37%, beni di consumo secondari +1,30% e utilities +1,15%.

Al top tra i giganti di Wall Street, Intel +3,94%, IBM +2,37%, Amgen +2,06% e Home Depot +1,84%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Boeing, che continua la seduta con -1,29%.

Si muove sotto la parità Merck, evidenziando un decremento dello 0,51%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Intel +3,94%, ON Semiconductor +3,41%, Tesla Motors +3,39% e Globalfoundries +3,04%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Biogen, che ottiene -3,91%.

Seduta negativa per Meta Platforms, che mostra una perdita dell’1,73%.

Sotto pressione Illumina, che accusa un calo dell’1,71%.

Scivola Diamondback Energy, con un netto svantaggio dell’1,60%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:

Venerdì 12/07/2024

14:30 USA: Prezzi produzione, mensile atteso 0,1%; preced. 0%

14:30 USA: Prezzi produzione, annuale atteso 2,3%; preced. 2,4%

16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan atteso 68,5 punti; preced. 68,2 punti

Lunedì 15/07/2024

14:30 USA: Empire State Index preced. -6 punti

Martedì 16/07/2024

14:30 USA: Prezzi export, mensile preced. -0,6%.