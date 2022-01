Vittoria ex aequo per Federica Brignone e Cornelia Huetter nel superG di Coppa del Mondo di Garmisch, ultima gara prima dei Giochi olimpici di Pechino. La valdostana e l’austriaca si impongono con il tempo di 1’18″19 precedendo altre altre tre austriache: Tamara Tippler (1’19″01), Mirjam Puchner (1’19″02) e Nadine Fest (1’19″12). Sesto posto per la francese Romane Miradoli (1’19″17) che si lascia alle spalle le svizzere Corinne Suter (1’19″22), vincitrice ieri della discesa e Joana Haehlen, settime a pari merito. Nono posto per l’altra azzurra Elena Curtoni (1’19″26).