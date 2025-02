Brignone vince il gigante di Sestriere, spettacolo in Coppa del Mondo

Continua la favola di Federica Brignone, che il 21 febbraio vince il gigante femminile al Sestriere, nonostante avesse la febbre. La sciatrice italiana ha dimostrato la sua forza, trionfando sulla neve piemontese dopo essere diventata campionessa del mondo a Saalbach pochi giorni fa. Nella prima manche, Brignone ha concluso al secondo posto, a soli 19 centesimi dalla neozelandese Alice Robinson, per poi effettuare il sorpasso nella seconda manche, chiudendo con un vantaggio di 40 centesimi sull’avversaria. La norvegese Stjernesund ha conquistato il terzo posto, raggiungendo per la prima volta nella carriera il podio.

Questa vittoria segna il quindicesimo trionfo di Brignone in gigante e il trentatreesimo in Coppa del Mondo. Con l’uscita di scena di Lara Gut, che non ha completato la prima manche, Brignone allunga il suo vantaggio in classifica generale, portandosi a 899 punti rispetto ai 729 di Gut. Un altro ottimo risultato è stato ottenuto da Lara Colturi, un’altra sciatrice italiana, che ha chiuso al settimo posto, risalendo di due posizioni e terminando la gara con un distacco di 2″21.

La performance di Brignone sottolinea non solo il suo talento, ma anche la sua determinazione, mentre si conferma tra le migliori sciatrice del circuito mondiale, consolidando la sua posizione in classifica e continuando a scrivere una storia di successi sulle piste di sci.