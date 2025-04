Brignone, prime parole dopo l’infortunio: cosa ha dichiarato Federica

Federica Brignone, la sciatrice italiana, ha recentemente parlato del suo infortunio subito durante i campionati italiani di gigante, dopo aver trionfato nella Coppa del Mondo. L’incidente ha richiesto un intervento chirurgico a causa di gravi condizioni: sono state riscontrate una frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, insieme alla rottura del legamento crociato anteriore.

Brignone ha condiviso la sua esperienza sui social media, definendo la situazione come un episodio negativo e commentando: “Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio! Questa volta l’ho fatta grossa”. Nonostante il contesto difficile, ha pubblicato una foto sorridente dal letto d’ospedale, mostrando un atteggiamento positivo.

Ha voluto anche esprimere la sua gratitudine verso coloro che l’hanno aiutata dopo l’incidente, ringraziando il personale che l’ha soccorsa in pista, l’equipe medica della Fisi che l’ha operata e il team che si prende cura di lei presso la Clinica La Madonnina. Inoltre, ha sottolineato quanto sia importante avere amici che la sostengono in questo momento difficile, scrivendo: “Per fortuna ho un sacco di amici che mi tengono compagnia e mi fanno ridere”.

La sua resilienza e il sostegno ricevuto dimostrano la forza di carattere dell’atleta, mentre si prepara per la fase di recupero.