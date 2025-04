Brignone operata dopo infortunio, serve un secondo intervento?

Federica Brignone è stata operata alla gamba sinistra dopo aver subito una frattura scomposta di tibia e perone a causa di un incidente durante i campionati italiani di gigante all’Alpe Lusia, in provincia di Trento. L’atleta, vincitrice della Coppa del Mondo 2024-2025, è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Trento. Gli esami hanno rivelato la gravità dell’infortunio, spingendo Brignone a trasferirsi alla clinica La Madonnina di Milano per l’intervento.

L’operazione ha comportato la riduzione e sintesi della frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone, insieme alla riparazione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio. Durante l’intervento è emersa anche la rottura del legamento crociato anteriore, la quale sarà valutata nelle prossime settimane e potrebbe richiedere un ulteriore intervento chirurgico.

Brignone, campionessa del mondo di supergigante a Saalbach 2025 e recente vincitrice della Coppa del mondo, inizierà presto il suo percorso di riabilitazione. L’obiettivo primario sarà raggiungere la migliore condizione possibile in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina, che si svolgeranno a partire dal 6 febbraio 2026. La fase di recupero sarà fondamentale per la sua preparazione atletica e il suo rendimento nelle competizioni future. La situazione di Brignone richiama l’attenzione sulle sfide che gli sportivi affrontano, specialmente in momenti decisivi della loro carriera.