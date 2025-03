Brignone, cosa manca per vincere la Coppa del Mondo di sci: la classifica

Federica Brignone si avvicina alla conquista della Coppa del Mondo, pronta a difendere il titolo di campionessa generale vinto nel 2020. Arrivando alle finali di Sun Valley, ha l’opportunità di realizzare un’impresa storica: vincere tutte e tre le coppe di specialità, dato che attualmente guida le classifiche di discesa e SuperG, e si trova al secondo posto nel gigante, a soli 20 punti da Alice Robinson.

Nella storia della Coppa del Mondo, nessuna sciatrice è riuscita finora a conquistare contemporaneamente le coppe di discesa, SuperG e gigante. Lara Gut-Behrami, l’anno scorso, si era avvicinata a questo traguardo, ma sfortunatamente non ottenne il successo in discesa. Le finali si svolgeranno tra il 20 e il 27 marzo a Sun Valley, e Federica è in una posizione comoda per assicurarsi la vittoria generale, con un vantaggio di 382 punti sulla Gut-Behrami, che non parteciperà allo slalom.

Per Brignone, la prima opportunità di conquistare la Coppa del Mondo sarà il 22 marzo nella discesa; le basterà classificarsi al quattordicesimo posto oppure sperare che Gut-Behrami non vinca nelle restanti gare. Il programma delle finali è il seguente: 22 marzo discesa, 23 marzo SuperG, 25 marzo gigante e 27 marzo slalom. Con queste gare imminenti, Federica ha la possibilità di entrare nella storia dello sci alpino, rendendo questa edizione delle finali di Coppa del Mondo particolarmente emozionante.