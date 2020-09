Il martedì sera di Rai2 piazza in prima serata, dal 22 settembre, ‘Un’ora sola vi vorrei’, varietà compattissimo nei tempi, appunto un’ora, affidato a Enrico Brignano, il comico specializzato negli one man show di ben altra durata. Il modello è classico ma il prodotto offre una novità non da poco in tempi di Coronavirus: Brignano riporta il pubblico in studio in un programma in onda sulla Rai. I protocolli di viale Mazzini, niente pubblico in studio nelle proprie produzioni, non cambiano ma in questo caso il prodotto è comprato, la produzione è esterna, Itv movie, e nulla vieta la presenza del pubblico.

