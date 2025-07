Brignani lascia il Mantova: nuova avventura in Spagna

Il Mantova si trova ad affrontare un cambiamento significativo con l’addio del difensore Fabrizio Brignani, che è pronto a intraprendere una nuova avventura in Spagna, al Deportivo Castellón in Seconda Divisione. Le trattative sono in corso e potrebbero definire un accordo nelle prossime ore.

Brignani ha espresso al direttore sportivo Christian Botturi il desiderio di provare una nuova esperienza, spingendo la dirigenza ad ascoltare le offerte del club spagnolo. In un precedente incontro, il presidente Filippo Piccoli aveva dichiarato che la squadra non era obbligata a vendere, ma avrebbe preso in considerazione proposte interessanti. Nonostante le offerte iniziali del Castellón siano state rifiutate, il cambiamento di posizione di Brignani ha portato a una rivalutazione da parte della società.

Con la partenza del difensore, il Mantova deve ora affrontare la necessità di rinforzare il proprio reparto arretrato. Il direttore sportivo ha stilato una lista di potenziali acquisti, che include la ricerca di due nuovi giocatori. La società intende cercare un giocatore giovane e uno con esperienza specifica nella Serie B. Inoltre, si sottolinea l’importanza di avere, nella nuova rosa, sia calciatori che calciano con il piede destro che con il sinistro, per garantire una maggiore versatilità difensiva.