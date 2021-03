Akash Kumar è nato con gli occhi azzurri o si è sottoposto ad un intervento di brightocular?

Il dubbio, esploso durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, non è mai stato risolto perché se da una parte c’è il modello che dice di essere nato con questo colore, dall’altra tanti altri lo accusano del contrario. Ed il sospetto rimane.

Brightocular, cos’è?

Ma cosa è il brightocular, ovvero impianto dell’iride? La procedura d’impianto dell’iride viene effettuato in anestesia topica e non supera i 15 minuti per ogni occhio. Poiché l’impianto è flessibile, esso può essere piegato ed inserito nell’occhio attraverso un’incisione chirurgica della cornea periferica lunga circa 2,8 mm.

In Europa questa operazione è illegale, ma viene fatta con regolarità in altri paesi del mondo, come ad esempio in India.

Akash Kumar, i suoi occhi sono finti?

L’ultimo – ma solo in ordine cronologico – ad aver associato il brightocular al modello Akash Kumar (che in passato ha usato anche altri nomi, in piena modalità Adua/Rosalinda) è stato Giacomo Urtis nel salotto di Barbara d’Urso.

“Akash è troppo egocentrico, ma poi io me lo ricordavo con gli occhi scuri. Visto così sembra un intervento, non sembrano suoi. Si può cambiare il colore dell’iride, a me non sembrano veri, visti così. E’ un intervento che in Europa non si può fare, ma il brightocular si può fare altrove tipo in Marocco”.

Ecco un po’ di foto di Akash con vari colori di occhi: