Brigata Cynophile a Monaco: Sicurezza e Amore per gli Animali

Lunedì 27 ottobre, la Direzione della Sûreté Publique di Monaco ha ospitato la presentazione ufficiale della nuova Brigata Cynophile, alla quale ha partecipato S.A.S. la Principessa Charlène, accompagnata da Gareth Wittstock. Questo progetto, fortemente sostenuto dalla Principessa, rappresenta un’importante innovazione per le forze di sicurezza del Principato, con l’implementazione di unità specializzate che impiegano cani nella Polizia Urbana.

La Brigata Cynophile è un esempio di come la protezione degli animali possa armonizzarsi con le necessità della comunità, contribuendo a un ambiente più sicuro e umano. Durante la cerimonia, la Principessa ha messo in evidenza il valore della sicurezza come elemento essenziale nella vita monegasca, sottolineando i progressi tecnologici e metodologici, ora rafforzati dalla presenza dei cani poliziotto.

La presentazione ha incluso una dimostrazione pratica delle abilità operative della brigata, seguita dalla consegna ufficiale delle carte di polizia e degli stemmi ai conduttori cinofili. Un ruolo significativo in questo progetto è ricoperto dalla Société Protectrice des Animaux de Monaco (SPA Monaco), presieduta dalla Principessa Charlène. Questa associazione si dedica al benessere degli animali, fornendo rifugio, cure veterinarie e supporto per adozioni responsabili.

In occasione della creazione della Brigata Cynophile, la SPA Monaco ha avviato una collaborazione con la Sûreté Publique, assicurando assistenza ai cani dell’unità durante i periodi in cui non sono utilizzati dai conduttori. Il rifugio di Peille diventa quindi un punto di riferimento per gli animali, non solo per quelli abbandonati, ma anche per quelli in servizio. Questa sinergia tra istituzioni e associazioni rappresenta un modello di cooperazione dove la sicurezza si coniuga con il rispetto per gli animali, promuovendo così una cultura di responsabilità nel Principato.