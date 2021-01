Bridgerton è la serie dell’anno ed i numeri su Netflix parlano chiaro: tutti (o quasi) l’hanno vista. Anche Giulia De Lellis ne è una grandissima fan perché lo considera un mix fra Elisa di Rivombrosa e Gossip Girl.

“Questa serie è proprio la mia, è un mix perfetto fra Elisa Di Rivombrosa che io amo ed ho sempre amato e Gossip Girl. Cioè, colori, scene.. Tutto perfetto!”.

E proprio in queste ultime ore è diventata virale una notizia che riguarda la vera età degli attori perché alcune vi lasceranno sotto choc come un Matteo Renzi qualsiasi alla sua first reaction.

In particolar modo vi lasceranno senza parole le vere età delle attrici che interpretano rispettivamente Eloise Bridgerton e Penelope Featherington, le due nobildonne adolescenti che ancora non hanno ufficialmente debuttato in società.

I due personaggi in Bridgerton hanno entrambe 17 anni, ma le attrici che le interpretano sono molto più grandi: Claudia Jessie (che interpreta Eloise Bridgerton) ha 31 anni nella realtà, mentre Nicola Coughlan (che interpreta Penelope Featherington) ne ha ben 34!

Più verosimili le due età dei protagonisti: Phoebe Dynevor (che nella serie interpreta la 21enne Daphne Bridgerton) nella realtà ha 25 anni, mentre Regé-Jean Page (che nella serie interpreta il 29enne Duca di Hastings) nella realtà ha 30 anni.

Jonathan Bailey, che da poco ha fatto coming out e che nella serie Netflix interpreta il 29enne Anthony Bridgerton, nella realtà ha 32 anni; mentre Luke Thompson che veste i panni del 27enne Benedict Bridgerton, nella realtà ha 32 anni. Mentre Luke Newton che interpreta il 22enne Colin Bridgerton in realtà ha 23 anni.

Bridgerton, i profili Instagram dei protagonisti