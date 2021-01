Bridgerton è la serie dei record, in un mese 80 milioni di persone hanno visto le avventure di Simon e Daphne. Parte dell’enorme successo di questo telefilm è dovuto a quello che il duca e la contessa fanno a in camera da letto ed è inutile negarlo. Phoebe Dynevor in un’intervista rilasciata a Glamour ha svelato quale scena è stata la più difficile da girare sul set. A differenza di quello che molti pensano, per l’attrice è stata più dura girare le scene in cui si “divertiva” a letto da sola, piuttosto che quelle in cui era in compagnia di Regé-Jean Page.

“In molte serie e film del passato ambientate nell’Età della Reggenza le donne venivano mostrate sempre molto composte. Non c’era nulla di sensuale, tutto era mostrato secondo lo sguardo maschile. Io volevo che la protagonista sembrasse moderna, avesse dei desideri come tutte le donne, e non fosse ritratta in maniera così superficiale.

C’erano veramente tante scene difficili da girare. Ci si sente molto vulnerabili. Giravamo le scene intime come se fossero scene d’azione. Le dividevamo in segmenti, e piazzavamo dei palloni da yoga tra noi e qualsiasi cosa ci facesse sentire “esposti”. In questo modo ci sentivamo sempre a nostro agio. Facevo così tante prove con Regé che alla fine entrambi sapevamo esattamente cosa stavamo facendo, sempre. La più complicata? Sicuramente è stata quella in cui ero sola a letto. Le indicazioni erano molto specifiche: dovevo provare piacere. È davvero difficile fare delle prove di scena per quello, quindi non le abbiamo fatte. Abbiamo semplicemente girato la scena.

Ad aiutarmi anche in quelle parti c’era Lizzy Talbot. – ha continuato Phoebe Dynevor – Se non ci fosse stata sarebbe stato il nostro regista, un uomo, a venire da me e dirmi cosa fare. Sarebbe stato strano e imbarazzante. Mi sono sentita sicura sapendo che Lizzy era lì, così se qualcosa fosse andato storto o il regista avesse voluto qualcosa di diverso, poteva parlare con lei per prima cosa. Penso sarebbe stata un’esperienza davvero difficile se Lizzy non fosse stata sul set per proteggermi e occuparsi di me. Nessuno vuole sentirsi dire da un uomo come esplodere di piacere”.