Bridgerton di Netflix è la serie della settimana e Regé-Jean Page è l’attore attualmente sulla bocca di tutti.



Ma in questo articolo non vi parlerò di lui, ma di un suo collega: Freddie Stroma, che in Bridgerton interpreta il Principe Friederich, nipote della Regina Charlotte.

Freddie Stroma è un volto noto soprattutto per chi è un fan della saga di Harry Potter, dato che lì ha vestito i panni di Cormac McLaggen, un Grifondoro che ne Il Principe Mezzosangue fa la corte a Hermione Granger e tenta di diventare Portiere della squadra di Quidditch. Il suo personaggio appare poi anche ne I Doni della Morte parte 1 e parte 2.

Lo avevate riconosciuto?

La prima stagione di Bridgerton si rifà solamente al primo libro, intitolato Il Duca e Io. Da adattare a serie su Netflix ci sono ancora “Il visconte che mi amava”, “La proposta di un gentiluomo”, “Un uomo da conquistare”, “A Sir Philip con amore”, “Amare un libertino”, “Tutto in un bacio”, “Il vero amore esiste” e “Felici per sempre”.

