La crescente instabilità economica globale e l’influenza delle politiche commerciali unilaterali stanno contribuendo a riunire i Paesi del gruppo Brics, che si sono recentemente incontrati a Rio de Janeiro per il loro diciassettesimo summit. Durante l’incontro, i membri hanno espresso preoccupazioni riguardo all’aumento della volatilità nei mercati finanziari e hanno denunciato l’imposizione di dazi e misure che distorcono il commercio internazionale.

Il presidente brasiliano Lula da Silva ha sottolineato come i Brics rappresentino un’eredità del Movimento dei Paesi Non Allineati, evidenziando la crisi del multilateralismo. Ha affermato che, con la legge internazionale sempre più ignorata, è fondamentale lavorare per ripristinare soluzioni pacifiche ai conflitti.

Nel campo della cooperazione economica, i Brics hanno presentato progetti significativi, come l’iniziativa di Garanzie Multilaterali, che offre strumenti di garanzia per promuovere investimenti strategici e rendere più accessibili prestiti a tassi ridotti. Inoltre, la New Investment Platform mira a facilitare l’attrazione di fondi per infrastrutture nei Paesi del Sud globale, sostenuta da una maggiore partecipazione dei produttori di energia.

A Kazan, in Russia, un recente incontro ha anche discusso l’introduzione di strumenti finanziari islamici, mentre a Rio, i Brics hanno rilanciato l’Iniziativa sui Pagamenti Transfrontalieri, destinata a ridurre la dipendenza dal sistema Swift e a promuovere l’uso di valute locali nel commercio.

Infine, Dilma Rousseff, presidente della Nuova Banca di Sviluppo, ha evidenziato che la banca non è solo un’entità istituzionale, ma una risposta alle imposizioni esterne, sostenendo il rafforzamento della cooperazione tra i Paesi membri per fronteggiare le sfide globali.