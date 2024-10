Briatore sfida il Comune di Roma: multa per fiori abusivi al Crazy Pizza

Il Crazy Pizza, il ristorante di Flavio Briatore situato in via Veneto a Roma, ha ricevuto un’ulteriore multa di 212 euro per non conformità al decoro urbano a causa di alcune decorazioni floreali non autorizzate sulla facciata. L’imprenditore ha reagito con un post su Instagram, criticando aspramente l’amministrazione comunale e sostenendo che i fiori fanno parte dell’immagine del locale. Briatore ha ironizzato sulla situazione, evidenziando che mentre per lui i fiori sono simbolo di bellezza ed eleganza, per il Comune di Roma rappresenterebbero un segno di degrado, contrastando con la sporcizia visibile per le strade della capitale.

L’imprenditore ha anche accennato all’esistenza di un “gruppo di odiatori sociali”, insinuando che alcune persone, forse anche tra i funzionari comunali, sembrano aver preso di mira il suo ristorante. Ha lamentato ulteriori restrizioni che impedirebbero di allestire spazi esterni e hanno chiesto di riportare via Veneto alla sua antica gloria.

Il blitz dei vigili urbani che ha portato a questa multa è avvenuto martedì sera e ha anche visto sanzionate due auto in sosta vietata davanti al locale. Lorenza Bonaccorsi, presidente del I Municipio, ha convocato gli uffici per esaminare la documentazione del Crazy Pizza e considerare eventuali ulteriori misure.

Negli ultimi due anni, il Crazy Pizza ha accumulato multe per un totale di circa 3.500 euro a causa di piccole irregolarità amministrative, con il novanta per cento di queste sanzioni già pagate. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio legato alla gestione dei locali e del decoro pubblico a Roma, dove crescono le tensioni tra ristoratori e autorità comunali. Briatore, noto per le sue polemiche, continua a sottolineare la sua delusione riguardo al modo in cui il governo cittadino gestisce il settore della ristorazione e il turismo, auspicando un cambio di mentalità verso ciò che rappresenta la bellezza e l’eleganza nella Capitale.