Briatore: ''Molto felice per visita Mattarella in Kenya''

”Sono molto felice della visita del presidente Sergio Mattarella in Kenya e sono felice di aver investito in Kenya”. Così Flavio Briatore all’Adnkronos sulla Visita di Stato in Kenya del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in programma da oggi a giovedì 16 marzo. L’imprenditore spiega che in Kenya ha già altri progetti in cantiere che si andranno ad aggiungere ai suoi due lussuosi resort a Malindi. ”Continuiamo ad investire sia su Nairobi che a Malindi, dove già siamo e dove abbiamo un albergo che si chiama ‘Lion in The Sun’ e un resort che si chiama ‘Billionaire Resort’, entrambi molto attrezzati, con delle grandi Spa e che hanno vinto tutti i premi per ‘The best resort in Africa”’. I due lussuosi resort ai ‘World Travel Awards’ si sono aggiudicato l”Africa’s Leading Boutique Resort 2022′. ”Sono contento di investire in Kenya, la gente risponde bene e per questo continuerò a farlo”, conclude Briatore.

(di Alisa Toaff)