Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip ha avuto un momento di confronto con Patrizia De Blanck parlando di Flavio Briatore.

La Mata Hari del GF Vip (come la chiama dispregiativamente Fulvio Abbate) ha infatti svelato alla Contessa i motivi che l’hanno spinta a divorziare dall’uomo.

“Mi trascurava molto, era sempre molto impegnato, ma ti dico è successa una cosa che mi ha fatto rimanere male: mia mamma è morta, il giorno del funerale di mia mamma lui se n’è andato, mi ha lasciato da sola, perché lui se ne doveva andare in discoteca. Io quel giorno non gliel’ho perdonato. Mi ha lasciato da sola il giorno del funerale di mamma. Da lì mi è scattato qualcosa. E’ una roba molto delicata questa, però il giorno del funerale di mia mamma io pesavo, fai conto, 20 chili in meno di adesso perché ero stremata da questa cosa e stavo molto male. Fai conto oggi muore mia mamma, io chiamo subito lui perché ero in Calabria, e mi dice vengo… Ma lui perché non è cattivo, non sa gestire certe situazioni…“.