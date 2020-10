“In questa situazione post virus i giovani li hanno completamente abbandonati”. Inizia così il video postato da Flavio Briatore su Instagram. “Per loro non è stato fatto niente”, dice ancora l’imprenditore che poi aggiunge: “Al Sud è già difficile trovare giovani che lavorano, perché con il reddito di cittadinanza hanno risolto l’80% dei problemi. Tu cerchi i ragazzi e non li trovi, preferiscono restare con il reddito di cittadinanza”. “Così facendo avremo sempre della gioventù non motivata, che non vuol fare”, aggiunge Briatore concludendo: “Ai giovani dico che il lavoro c’è. Il lavoro lo trovi, poi man mano lo trovi il tuo”.

