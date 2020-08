Briatore dopo cinque giorni di ricovero è stato dimesso dal San Raffaele di Milano (dove tuttavia aveva richiesto ed ottenuto un trattamento di favore) ed ora passerà il resto della sua quarantena in isolamento domiciliare.

Essendo tutt’ora positivo al Covid-19, Briatore non può lasciare la Lombardia per tornare a casa sua a Montecarlo, per questo motivo l’ha ospitato Daniela Santanché, sua grande amica.

L’imprenditore del Billionaire risiederà in un’ala della dimora della Santanché ed avrà a disposizione ben tre piani. “14 giorni passano veloci” ha scritto su Instagram.

“Al Billionaire abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone. Ma vedendo come andavano le serate non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziamento: non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate”, aveva detto Briatore a La Stampa.

Ora le autorità stanno cercando di contattare le 3000 persone identificate che nel corso di quei giorni hanno fatto serata al Billionaire e che ipoteticamente potrebbero essere positive.

Sempre in quel periodo Briatore aveva passato del tempo con Silvio Berlusconi e Sinisa Mihajlovic, ma se quest’ultimo è risultato positivo al tampone, il Berlusca è sano come un pesce. E chi l’ammazza.