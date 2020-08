Flavio Briatore è stato trovato positivo al CoronaVirus ed è stato ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano in condizioni serie, anche se al momento non necessiterebbe della terapia intensiva.

L’imprenditore ha probabilmente contratto il virus all’interno del suo locale a Porto Cervo, il Billionaire, considerando che oggi il responsabile dell’Unità di crisi del Nord Sardegna ha confermato che sarebbero ben 63 (su 90 tamponi fatti) i malati di Covid-19 trovati fra il suo personale. Le autorità confermano quindi la presenza di un focolaio all’interno del locale, che è stato chiuso – non senza polemiche – lo scorso 17 agosto dopo la stretta sulla movida decisa dal nostro Governo.

Quando circa una settimana fa Conte chiuse le discoteche, Briatore intervistato da AdnKronos aveva così commentato:

“Il divertimento estivo non ha provocato tutti questi danni. Volevano trovare un capro espiatorio simbolico e l’hanno trovato nelle discoteche. Come la vedono loro, sembra che questo virus agisca solo di notte e non di giorno”.