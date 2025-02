Brianzola: Nuove Sonorità

cmqmartina torna con un nuovo album intitolato “BRIANZOLA ISSUES”, in uscita il 21 marzo. L’annuncio è stato fatto tramite un reel sui social che mostra atmosfere evocative della Brianza e di Monza, con immagini di nebbia, periferie silenziose e paesaggi che suscitano calma e inquietudine. L’artista descrive la sua terra come un luogo che sembra immutabile, capace di conferire sia un senso di sicurezza che di angoscia: “Credo mi somigli”.

Il disco è anticipato da quattro singoli: “mi ami davvero?”, “kids never sleep”, “allucinazione” e “vinted”. Esso combina la malinconia della sua scrittura con sonorità dance, risultando in un lavoro che trasforma il dancefloor in uno spazio catartico dove il ballo diventa un atto di liberazione e confronto con i propri demoni. La collaborazione con produttori come Ceri, okgiorgio, Simone Bertolotti, Estremo e SPX arricchisce ulteriormente il progetto.

“BRIANZOLA ISSUES” evidenzia la capacità di cmqmartina di esplorare il contrasto tra familiarità e disagio, traducendolo in una dimensione sonora che alterna introspezione e ritmo.

In concomitanza con l’uscita dell’album, partirà da marzo il cmqtour, con tappe nei club di diverse città italiane, tra cui Rende, Baronissi, Bari, Torino, Genova, Firenze, Verona, Roma, Bologna e Milano. Gli interessati possono seguire l’artista sui social media per aggiornamenti.