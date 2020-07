Prima, il sussidio didattico con la messa on line del progetto Acquainsieme sul consumo responsabile di H20. Poi, i fumetti con le divertenti avventure degli eco eroi della famiglia Bevilacqua. E adesso, che il lockdown è acqua passata e i bambini sono tornati a vivere all’aria aperta, un contributo economico per sanificare e rendere fruibili i giochi nei giardini pubblici e consentire loro svago e divertimento. E’ questa l’ultima iniziativa varata da BrianzAcque nell’ambito di un pacchetto ben più vasto di azioni di responsabilità sociale legate all’emergenza Covid-19 e alla ripresa socio -economica in favore del territorio e della popolazione.

