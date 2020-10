E’ scattata questa mattina la demolizione dell’edificio ex filtropresse. Al suo posto, sorgerà una nuova palazzina che ospiterà il laboratorio aziendale di analisi e in, uno spazio più ridotto, il telecontrollo. A dare simbolicamente il via all’operazione, nel contesto industriale del depuratore di San Rocco a Monza, il Presidente e Ad di Brianzacque, Enrico Boerci: “E’ concretamente partita l’attuazione di un progetto tanto atteso quanto necessario per dotare i laboratori, che da sempre rappresentano una delle eccellenze aziendali, di un’unica sede strutturata per svolgere al meglio le importati attività di controllo e di ricerca a presidio della qualità della risorsa idrica che distribuiamo a quasi 900 mila brianzoli. Un nuovo centro di analisi delle acque destinate al consumo umano, acque reflue di vigilanza sugli scarichi industriali e dei reflui a cui si affiancherà una sala per il telecontrollo, servizio strategico per limitare i disservizi e contenere i costi manutentivi”.

