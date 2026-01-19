11.7 C
Briana trionfa a The Voice Kids

Briana, una ragazzina di undici anni con una bellissima voce e grande personalità, ha vinto l’ultima puntata di The Voice Kids, un format condotto da Antonella Clerici su Raiuno. La sua performance ha lasciato tutti senza parole, con i giudici in piedi ad applaudirla e a contendersela per avere lei nella loro squadra.

Briana è nata in Costa d’Avorio e viene adottata da Cristian Spampinati e Giovanna Monno, che le offrono amore e incoraggiamento. Vive a Prato da otto anni e mostra un talento straordinario per la musica e una grande presenza scenica. Durante la sua performance, ha cantato “Beat It” di Michael Jackson, vestita come lui, con un cappellino nero, treccine, guanti e giacca di pelle. La sua interpretazione è stata da applausi e ha entusiasmato la giuria.

I giudici sono stati tutti molto elogiati nei suoi confronti, con Nek che ha detto: “Briana, sono senza parole. Che Dio ti benedica, hai un grande talento”. Loredana Bertè ha aggiunto: “Ma da quale pianeta sei arrivata? Insieme possiamo fare cose da pazzi, con quella voce che hai. Ti porterei a spasso tra le stelle…”. Anche gli altri giudici, Arisa, Clementino e Rocco Hunt, hanno espresso i loro complimenti.

La storia di Briana è stata raccontata da lei stessa nel trailer d’introduzione all’ingresso in scena, dove ha parlato del suo primo ricordo in italiano e della sua passione per la musica. I suoi genitori hanno condiviso alcune foto e aneddoti sulla sua infanzia, mostrando la sua crescita e il suo sviluppo come artista. Dopo aver cantato a cappella “Heal the world” sempre di Michael Jackson, Briana ha ricevuto altri applausi e ha scelto Loredana Bertè come sua caposquadra, affermando di avere un’anima rock ma anche un sorriso e uno sguardo pieni di dolcezza.

