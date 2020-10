Il cantante degli AC/DC, Brian Johnson, ha svelato che la madre ha preso parte attivamente alla Resistenza italiana durante la Seconda guerra mondiale.

Il frontman degli AC/DC, Brian Johnson, ha rivelato che sua madre è stata una combattente della Resistenza nella Seconda guerra mondiale. Parlando al podcast We Have Ways Of Making You Talk con il comico Al Murray e lo storico James Holland, l’artista ha raccontato come sua madre, nata a Roma, in Italia, abbia aiutato a far scappare i piloti di caccia alleati fuori dal territorio italiano e in un area nascosta nella sua fattoria di famiglia.

Johnson ha detto: “Mia mamma lavorava come stenografa nel quartier generale tedesco e ogni volta che riusciva a ottenere delle informazioni, le passava agli Alleati di nascosto“.

La mamma di Brian Johnson, leader degli AC/DC, ha avuto un ruolo attivo nella Resistenza, durante la Seconda Guerra Mondiale. Nell’intervista radiofonica ad Al Murray, il frontman della band ha rivelato quanto segue:

“Nella zona della fattoria che si trovava sotto il pollaio c’era un luogo segreto dove, all’insaputa dei suoi fratelli, mia madre ha nascosto, per un paio di giorni, i piloti Alleati i cui aerei erano stati abbattuti. In seguito, li aiutò ad andare in Svizzera per uscire dal Paese“.

Johnson ha spiegato come sua madre, Ester, abbia dovuto nascondere le sue attività ai suoi tre fratelli che erano tutti sostenitori di Benito Mussolini. Il cantante di origine italiana ha aggiunto: “I tre ragazzi della famiglia, i fratelli di mia mamma, erano tutti fascisti, camicie nere. Voglio dire, pensavano che Mussolini fosse un grande leader ed erano dei veri fascisti“.

ACDC, il nuovo album PWRUP

A settembre, la leggendaria rock band degli AC/DC ha annunciato il nuovo album, intitolato PWRUP. La band ha stuzzicato i fan per giorni, anticipando la notizia, poi, ufficializzata, dell’arrivo del nuovo lavoro discografico, caricando brevi clip di un fulmine al neon su Twitter e Instagram.

Gli AC/DC hanno finalmente condiviso quella che sembrava essere la copertina del loro nuovo album, confermando il ritorno del chitarrista solista Angus Young, il bassista Cliff Williams e il chitarrista ritmico Stevie Young. Di seguito il video del singolo Shot in the Dark:

