BRG: Innovazione Digitale per Hotel e Moda in Italia

Nel panorama odierno della tecnologia, alcune aziende si distinguono per l’innovazione nei sistemi digitali. BRG, fondata dai fratelli Borghetti, ha guadagnato una posizione di rilievo nella gestione di soluzioni digitali per hotel e marchi di moda.

Con sede a Cesenatico, BRG si avvale di un team giovane, composto da 27 esperti, per sviluppare strumenti all’avanguardia. Tra le sue creazioni, il CRM Hoteldoor emerge come una piattaforma chiave, poiché permette la raccolta e la gestione centralizzata delle informazioni su clienti e prenotazioni. Questo sistema facilita una comunicazione personalizzata tra albergatori e ospiti, ottimizzando i processi di vendita online attraverso l’automazione e l’intelligenza artificiale. Attualmente, oltre 650 hotel in Italia, tra cui il prestigioso Grand Hotel di Rimini, utilizzano Hoteldoor per migliorare la loro presenza online e la gestione delle vendite.

Andrea Borghetti sottolinea l’importanza dell’intelligenza artificiale, impiegata per sviluppare un sofisticato motore conversazionale. Questo strumento consente un’interazione fluida tra clienti e un agente virtuale, che fornisce risposte immediate alle domande e facilita la prenotazione diretta, riducendo il tempo di attesa.

In ambito moda, BRG ha lanciato Dresscode, una piattaforma che supporta 35 marchi luxury in Italia. Questo servizio favorisce l’innovazione tramite la gestione dei dati, aiutando i brand a creare connessioni tra i prodotti e i mercati. Dresscode gestisce l’intero processo, dalla progettazione di piattaforme e-commerce alla definizione delle strategie di marketing, con un prezioso supporto dell’intelligenza artificiale.

Sia Dresscode che Hoteldoor sono diventati strumenti fondamentali nel loro settore, contribuendo annualmente a generare oltre 200 milioni di euro di fatturato per i loro clienti.