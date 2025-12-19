Brezza: Jazz e World Music tra Italia ed Etiopia

Il progetto di jazz e world music italo-etiope nasce in Etiopia, nella culla dell’umanità, dove si raccontano storie attraverso il vento e il cielo. Il trio acustico dà corpo alle emozioni, alle esperienze e alle immagini di un viaggio immaginario attraverso il suono, la danza e le parole.

Il progetto “Brezza” disegna scenari onirici dal Mediterraneo all’Africa, tra Italia ed Etiopia, in un percorso alla scoperta del ritmo nascosto della spiritualità. Questo percorso segue una voce potentemente sussurrata dalla terra verso il cielo, oltre l’orizzonte, oltre i confini geografici, oltre le differenze e oltre il colore.

Il trio è composto da Michele Giuliani al pianoforte e alla composizione, Rossella Giovannelli alla voce e alla danza gestuale, e Nando Di Modugno alle chitarre. L’ingresso allo spettacolo richiede il tesseramento e la prenotazione è obbligatoria. È possibile trovare maggiori informazioni sul sito web www.facebook.com/uhuruartvi.