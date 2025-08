Brest in Champions League: un traguardo storico per il club

Il Brest, club calcistico francese fondato nel 1903, ha raggiunto la massima serie nel 1979, vivendo un periodo di grande successo tra il 1981 e il 1991, durante il quale ha partecipato nove stagioni consecutive alla Ligue 1. Dopo una retrocessione, è tornato nella massima divisione nel 2010.

Nella stagione 2023-2024, il Brest ha realizzato un traguardo storico qualificandosi per la prima volta alla Champions League, grazie a una convincente vittoria per 3-0 contro il Tolosa nell’ultima giornata. Nella precedente edizione della competizione, il club aveva concluso al 18° posto, affacciandosi alle fasi finali ma venendo eliminato nelle qualificazioni dal Paris Saint-Germain.

Tra gli allenatori più significativi della sua storia spiccano Slavoliub Muslin, che ha guidato la squadra dal 1988 al 1992, e Albert Rust, tecnico dal 2003 al 2006. Muslin, ex giocatore, ha avuto una carriera di successo anche come allenatore in vari club europei, mentre Rust, ex portiere, ha vinto il Campionato d’Europa nel 1984 con la Francia.

Tra i calciatori che hanno vestito la maglia del Brest, uno dei più noti è Franck Ribery, che mentre era un giovane promettente contribuì in modo decisivo al ritorno del club in Ligue 2. Anche l’ex nazionale David Ginola, che ha collezionato 50 presenze, e il portiere argentino Sergio Goycochea hanno scritto pagine importanti nella storia del Brest. In aggiunta, Jorge Higuain, padre di Gonzalo, e Carlos Tapia, campione del mondo nel 1986, hanno giocato in questo club negli anni ’80.