Bressanone: misure per proteggere animali

Il Comune di Bressanone sta adottando misure speciali per proteggere gli animali del parco del Lido durante le feste di fine anno. Nonostante il divieto di spari di petardi e fuochi d’artificio su tutto il Comune, ogni anno molti animali rimangono vittime di questa tradizione.

Per evitare che si ripetano gli eventi del passato, come ad esempio l’anno scorso quando decine di volatili furono trovati senza vita all’interno e fuori dalle gabbie, il Comune ha deciso di rafforzare le misure di sicurezza al parco. Sono stati posizionati cartelli che vietano l’uso dei fuochi d’artificio nell’area del parco e verranno aggiunti volontari che presidieranno l’area durante la notte di San Silvestro.

I volontari saranno riconoscibili grazie a pettorine speciali e saranno presenti dall’ora prima alla mezzanotte di Capodanno per aumentare la sorveglianza e scoraggiare comportamenti pericolosi. possibile inviare la propria candidatura entro il 23 dicembre al numero 3206656385.

Inoltre, l’amministrazione sta valutando ulteriori accorgimenti per tutelare gli animali, come l’installazione di coperture protettive davanti e sopra le voliere per attenuare rumori e luci. Sono stati esclusi temporaneamente gli uccelli perché catturarli e trasferirli sarebbe troppo stressante per loro.

Le forze dell’ordine saranno presenti, anche in borghese, per controllare che i divieti vengano rispettati e chi verrà sorpreso a violarli rischierà sanzioni. L’obiettivo è proteggere gli animali e evitare nuove sofferenze durante i festeggiamenti.