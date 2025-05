BRESH Ritorna con il Nuovo Singolo ‘Umore Marea’ [Dettagli e Biglietti]

BRESH è pronto a tornare con un nuovo brano, “UMORE MAREA”, disponibile da domani. Questo singolo, prodotto da SHUNE, cattura con immagini chiare la sensazione di incertezza e precarietà emotiva, rappresentando come le emozioni ondeggiano tra alta e bassa marea. L’artista cerca di mantenere l’equilibrio, affrontando le sfide emotive.

Per l’estate 2025, BRESH sarà in tour in tutta Italia con il “MAREA TOUR”, che lo porterà a esibirsi nei principali festival e location del paese. Il tour avrà inizio a fine ottobre, con la sua prima data nei palasport, il 25 ottobre a Jesolo. Con questa tournée, Bresh si conferma come una delle voci più promettenti della musica italiana, unendo rap e cantautorato in uno stile diretto e visivamente espressivo. Si preannuncia uno show ricco di energia e entusiasmo.

Le date del “MAREA TOUR” includono il 3 luglio a Bari, il 4 a Benevento, il 7 a Senigallia, l’11 ad Alba, il 7 agosto a Cinquale, il 21 agosto a Montesilvano e il 31 agosto a Empoli. Per quanto riguarda i palasport, il 25 ottobre a Jesolo, il 1° novembre a Roma, il 6 e 7 novembre a Milano (il primo già sold out), e il 9 novembre a Bologna.

Si possono acquistare i biglietti tramite il sito web ufficiale di BRESH e sui suoi profili social.