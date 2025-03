BRESH: Nuovi Concerti a Jesolo e Bologna – Info e Biglietti

Dopo il sold out della prima data, BRESH ha annunciato il raddoppio della sua esibizione a Milano e ha aggiunto due nuove date al suo primo tour nei palasport. Le nuove date sono a JESOLO, il 25 ottobre (data zero), e a BOLOGNA, il 9 novembre. Il tour si articolerà come segue:

– Sabato 25 ottobre – JESOLO, Palazzo del Turismo (NUOVA DATA – data zero)

– Sabato 1° novembre – ROMA, Palazzo dello Sport

– Giovedì 6 novembre – MILANO, Unipol Forum (SOLD OUT)

– Venerdì 7 novembre – MILANO, Unipol Forum

– Domenica 9 novembre – BOLOGNA, Unipol Arena (NUOVA DATA)

Per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale e i social ufficiali di BRESH. I fan possono seguire l’artista su Instagram all’indirizzo https://www.instagram.com/breshbandicoot.