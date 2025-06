Bresh: annullato il tour estivo per Mediterraneo e palasport

Bresh ha annunciato l’annullamento del suo tour estivo per concentrarsi sul lancio del nuovo album “Mediterraneo”, uscito il 6 giugno. La decisione è stata comunicata dallo stesso artista, che ha manifestato rammarico per la situazione, spiegando che la tempistica dell’uscita del disco ha limitato la preparazione di uno spettacolo di alta qualità.

Nonostante la cancellazione delle date estive, Bresh ha confermato un instore tour a giugno, offrendo ai fan l’opportunità di interagire direttamente con lui. Durante la presentazione del suo album, ha sottolineato l’importanza di rispettare il pubblico, scusandosi per l’inconveniente e segnalando che alcune date estive erano andate bene mentre altre meno.

A partire dalla fine di ottobre, Bresh intraprenderà un tour nei palasport, con una data zero a Jesolo e concerti già sold out a Roma e Milano. Il tour culminerà a Bologna il 9 novembre. Le date ufficiali, con i biglietti già in prevendita, sono il 25 ottobre a Jesolo, il 1° novembre a Roma, e il 6 e 7 novembre a Milano. Questi eventi rappresentano un’importante occasione per Bresh di esibirsi davanti a un pubblico più vasto e di rafforzare la sua presenza nel panorama musicale italiano.

